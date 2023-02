Talv näitab hambaid: ees on ootamas pakaselised päevad

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 m/s, hommikuks nõrgeneb ja pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -7 kraadi, saarte rannikul tuleb kohati 0 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub 2-8 m/s, õhtul tugevneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, õhtu poole külmeneb.