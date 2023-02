Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Suure tõenäosusega koguneb Türi vallavolikogu istungile märtsis alguses vahetult pärast riigikogu valimisi uut vallavanemat valima. Järva Teataja andmeil tõuseb sellele koha türilane, kes pole seni kohalikus poliitikas esimest viiulit mänginud. Möödunud neljapäeval esitasid kõik üheksa valimisliidu Koduvald Türi vallavolinikku, kaks EKRE ridades vallavolikokku pääsenut ja endine vallavolikogu esimees Maarja Brause umbusaldusavalduse Türi vallavanema Kati Nõlvaku ja Türi vallavolikogu esimehe Andrus Eensoo vastu. Nii koalitsiooni kui ka opositsiooni Järva Teatajaga vestelnud esindajad tõdesid, et kuna 12 volinikku on juba allkirjaga kinnitanud, et soovivad vallas võimuvahetust, siis usutavasti läheb see seekord ka läbi.

* Maakonna strateegilised eesmärgid on oluliselt muutunud, selgub Järvamaa uuendatud arengustrateegiast. See on maakonna olulisim arengudokument. Et pääseda üldisest pessimistlikust väljavaatest, mis tuleneb peamiselt raha ja inimeste vähesusest, pakub strateegia kodumaakonnale vastuseid, kuidas esile kerkinud probleeme lahendada. Töö uuendatud versiooni kallal on käinud alates eelmisest aastast, aktiivsemalt eelmisest sügisest. Eesmärk oli parandada maakonnaülest koostööd, mille tulemusel paraneksid kohalikud teenused ja Järvamaa oleks paremini esindatud regionaalpoliitikas. Paide linnapea Kulno Kleini arvates on kõige olulisem mõjutada just regionaalpoliitikat. «See on strateegiline eesmärk number üks. Eesti regionaalpoliitika on väga nõrk, lõhed piirkondade vahel suurenevad endiselt ja Järvamaa peab siin kõvasti pingutama, et regionaalpoliitilised otsused meiega arvestaks. Selleks tuleb meil teha koostööd ka teiste maakondadega. Osaleme kindlasti Kesk-Eesti arenguleppe koostamises,» selgitas Klein.