Gripp ja koroonaviirus murravad jätkuvalt inimesi haigevoodisse

Ringlevate viiruste etioloogiline pilt on hakanud muutuma. Esialgsete andmete põhjal osutusid 55,7% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. A-gripi, RSV ja rinoviiruste osakaal moodustab võrdselt 11,5%, B-gripi ja paragripiviiruste osakaal moodustab võrdselt 3,8% kõikidest uuritud sentinel-proovidest.

Ringlusesse on jõudnud B-gripiviirused, mis on madalama levikupotentsiaaliga. Kuigi elanikkonna seas ei pruugi B-gripiviirus põhjustada olulist haigestumuse tõusu, on viiruse jaoks soodsaks pinnaseks suletud kollektiivid, nt koolid. Seega võime näha edaspidi asutusesiseseid puhanguid.