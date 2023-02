Võõbu–Mäo lõigul kaevati külmunud rabajärvest turvast ööpäev läbi

KI: Koroona kõrgajal oli kontor suletud, et vältida kokkupuuteid ja nakkuse levikut, aga koju polnud võimalik jääda, sest nii ei saa teede ehitustöid kahjuks juhtida. Meeskond oli objektil kogu tööpäeva nii, et igaüks istus oma autos. Koosolekud toimusid värskes õhus vahet hoides ka miinuskraadidega.

Väga suurt muret on põhjustanud kütuse ja materjalide röögatu kallinemine, mis on kahtlemata halvendanud nii meie ettevõtte kui ka meie partnerite majanduslikku olukorda. Kõige karmim oli metallihindade üle 100% tõus maailmaturul. Objektile tuli hankida sõidutee piirdeid ja liikluskorraldus vahendite metallkonstruktsioone. Nende kogus oli nii suur, et seda ei tooda ega tarni ükski tehas varakult ette. Juba sõlmitud lepingud öeldi üles ja seetõttu tuli meil metall toodete tarned edasi lükata võimalikult hilisele ajale lootu sega, et hinnad vähekenegi alanevad. Ootamine õigustas end, kuid kahjuks oli hinnalangus ainult paarkümmend protsenti.