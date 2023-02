Väätsa prügila polegi varsti enam ööpäevaringselt avatud

AS Väätsa Prügila andis teada, et hindavad väga oma kliente, mistõttu on seni hinnamuutustega viivitanud. „Kahjuks oleme sunnitud seoses energia maailmaturuhindade ning teiste sisendhindade tõusuga oma teenuste hindu korrigeerima. Hinnamuutus on vajalik jätkamaks kvaliteetsete ja jätkusuutlike teenuste pakkumist," seisab teatises.