Iga kolme päeva tagant saab Järvamaal töötav inimene viga

Eelmisel aastal viis Tööinspektsioon läbi 3848 järelevalve menetlust, mis on 12% rohkem kui aasta varem. Peamisteks valdkondadeks, kus järelevalvet teostati, oli ehitus, töötlev tööstus ja kaubandus. Ehituses keskenduti 2022. aastal kõrgustest kukkumise ennetamisele, mis on tõsiste tagajärgedega õnnetuste peamine põhjus. Tööinspektor-uurija Ants Jauram selgitab, et ohutus ei ole ainult tööandja kohustus, vastutuse selle eest peab võtma ka töötaja. Lisaks näeb ta kahjuks tihti juhuseid, kus ehitusplatsil on olemas vajalikud isikukaitsevahendid, aga tööliseid neid erinevatel põhjustel ei kasuta. Samas on ka näiteid, kus kulude kokkuhoiu nimel on välja vahetamata jäänud katkine redel või tellingule paigaldamata jäänud piirded. Paraku ei mõisteta, et sellised kulutused on väike hind võrreldes tõsiste tööõnnetustega, milleni selline olukord viia võib.