Eesti kirjanduse konverentsil Koerus: kirjandus ei saa enam üksi hakkama

"Kirjandus ei ole ainult raamatud, see on ka kirjanduse õpetamine, uurimine, kommenteerimine, levitamine, kirjastamine. Eestis antakse aastas välja umbes 340 raamatut, üks pea iga päev, mis on suurepärane, aga me vajame selles raamatute ookeanis orienteerumiseks teejuhte - raamatukoguhoidjaid ja palju-palju kirjandusõpetajaid," rääkis professor.

"Ma vajame kirjandusharidust ja meediaplatvorme. Lavastaja Elmo Nüganen on eesti kirjandust viinud filmi ja tearilavale. 21. sajandil ei saa kirjandus enam üksi hakkama. Internetiplatvorme, nagu näiteks Youtube, neid on nii palju, et minu põlvkond ei jõua enam sellega kaasas käia. Me vajame raadiot, televisiooni, vajame lugemisõhtuid ja ühislugemisi. Loeme ühiselt! Kuulamine on ka lugemine. Kirjandus algas ettelugemisest. Iga ema kohus on lugeda lastele lakkamatult. Minu lapselaps on hakanud ka juba lugema, ta on 9aastane. Ma olen nii õnnelik. Ettelugemine, kooslugemine, see hoiab meie identiteeti üleval," jutustas Veidemann.