Kuigi võiks eeldada, et inimesed on rekordkõrgete kütusehindadega juba harjunud, siis nii see siiski ei ole. Politseinikud teavad rääkida, et kui mõni kaubaartikkel läheb ühel hetkel väga hinda, siis tekib sellele mustal turul ka suurem nõudlus.