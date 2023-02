Uutmoodi Järva talimängude suurim koondis on Türil

"Populaarseimad spordialad on suusatamine, lauatennis, ujumine ja mälumäng," sõnas ta. Maaring lisas, et registreerimist talimängudele on pikendatud. "Soovime, et osalema tuleks võimalikult palju inimesi. Me ei ootagi profisportlasi, vaid ikkagi harrastajaid. Igaüks võib end erinevatel aladel proovile panna. Ka pealtvaatajad ja kaasaelajad on väga teretulnud", ütles ta. "Loodan, et uus võistlusformaat toob mõõtu võtma rohkem spordisõpru. Kokku jagame välja umbes kakssada medalit".