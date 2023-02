Kunstnik jõudis maalimise juurde üle kivide ja kändude

Kui Valli Braks paari nädala eest oma õlimaalid Luise kohvikusse näha viis, et ehk sobivad need õdusa söögikoha seinu kaunistama, olid kohviku pidajad hämmeldunud, miks ta on oma loomingut siiani vaka all hoidnud. Tagasihoidlik kunstnik tunnistas selle peale, et on ennast andetuks pidanud, ja mõistis alles hiljaaegu, et kui tema tunneb maalimisest nii suurt rõõmu, siis loodetavasti kannavad tema pildid seda emotsiooni ka edasi.