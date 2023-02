Puud tegid tulevasele kortermajale ruumi

Paides Vainu 3 kinnistul tehakse eeltöid uue kortermaja ehituseks ning arendaja on maha võtnud peaaegu kõik krundil kasvanud puud. Paide linna linnaarhitekt Peter Luuk sõnas, et raieluba oli antud 21 puule. «Raieluba on vaja ainult puudele, mille tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt on vähemalt 15 sentimeetrit. Puudele, mille mõõdud jäävad alla selle, pole luba vajalik,» selgitas ta.