Kõik kolm Järvamaa volikogu on omavalitsusliidu likvideerimise suhtes ühel meelel

Toomas Tammik (paremal) valiti Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimeheks juunis. Pildil õnnitleb teda Türi abivallavanem Elar Niglas. Praegu on just Tammik väljendanud kõige selgemat seisukohta selles suhtes, et omavalitsusliidu tegevus tuleks lõpetada.

Foto: Helje Mets