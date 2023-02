Ambla rahvas soovib rajada jõe äärde paljude võimalustega pargi

Ametlikus keeles otsustati koormata Järva vallale kuuluv kinnistu koos selle oluliste osade ja päraldistega kasutusvaldusega MTÜ Ambla Selts kasuks. See tähendab, et kohalik selts sai kinnistu 15 aastaks tasuta enda kasutusse­.

Vastuvõetud otsusest selgub, et kasutusse andmise tähtaega 15 aastat on tarvis selleks, et anda mittetulundusühingule võimalus taotleda fondidest oma tegevustele kaasrahastust. Volikogu andis Järva vallavanemale Toomas Tammikule suunise sõlmida MTÜga Ambla Selts notariaalne kasutus­valduse leping.