Menukas söögikoht kolib peagi ümber

Ruumides, kus Türi Burger 12 aastat tegutses, on puuküte, kuid küttepuudki on kalliks läinud ja seegi on Vellamäe sõnul väga kulukas. «Vanas majas oli meie käsutuses ka söögisaal, mida me koroonaaja algusest saati ei kasutanud, nii et pinda oli rohkem, kui tegelikult vajasime,» lausus ta.