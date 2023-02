Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Aega ametist lahkunud Ülle Trummi nimistule uus perearst leida on veel veebruari lõpuni. Praegu ei paista uut arsti kusagilt ja Paide perearstid on mures, mis haigetest edaspidi saab. Haigekassa teavitas juba ennetavalt Trummi nimistus olevaid inimesi, et hakaku nad aegsasti uut perearsti otsima. Muidu võib tekkida olukord, et märtsist ei kuulu nad ühtegi perearsti nimistusse. Paide Vee perearstikeskuse perearst Ingrid Alt ütles, et mure on väga tõsine, sest juba enne Ülle Trummi lahkumist oli Paide perearstikeskuses üks perearstikoht täitmata. «Kui nüüd veel teinegi lisandub, on asi väga halb,» sõnas ta.

* Juba tosina jagu aastaid Türil läbisõitjaid ja kohalikke kiirkorras toitlustanud Türi Burger kolib peagi senisest asukohast ära, et minna luugimüügilt üle mugavasse kohvikuruumi. Kiirtoitu ei pea ju ostma tänavanurgalt ja mugima lageda taeva all. Türi Burgeri omanik Annika Vellamäe sõnas, et asukohta vahetama ajendas neid lihtne soov praegustes majandusoludes ellu jääda. «Tahame luua oma töötajatele paremaid töötingimusi, ostjaile meeldivamat teeninduskeskkonda ning vähendada kõrgest elektrihinnast tulenevaid kulutusi,» selgitas ta.