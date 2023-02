GALERII ⟩ Albu kirjanduspeol selgus Tammsaare kirjanduspreemia laureaat

Žürii esimehe, Järva vallaraamatukogu direktori Karmen Velitschinsky sõnul oli teoseid väga erinevatest žanritest, esindatud olid romaanid, väärikas elulooraamat, luulekogu. Teoste autorite seas oli nii veidi vähem tuntud kirjanikke kui ka kirjandusmaastikul tuttavaid tegijaid. „See, et nominendid olid nii erinevaid, näitab meie kirjanduse mitmekesisust ja et lugejatel on valikut, milliseid raamatuid žüriile esitada. Ja loomulikult ka žüriiliikmete tarkust tunda ära just see teos, mis on lummav ja köitev ning väärib sellist olulist preemiat,“ ütles Velitschinsky. „Võitnud teos oli väga üksmeelselt hindajate lemmik ja selle teeb tänavu eriliseks ka see, et esmapilgul tundus teos veidi eriskummaline, mis aga näitabki seda, et eelarvamusest võib saada lugemiselamus ja ma loodan, et mitte ainult žüriile, vaid kõigile lugejatele.“