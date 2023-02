Siseminister ja sotsiaaldemokraatide erakonna esimees Lauri Läänemets tähistab Väätsa rahvamajas oma 40. sünnipäeva. Paarisaja külalise seas on nii valitsuse liikmeid ja riigikogulasi kui ka häid sõpru ja tuttavaid. "Pidu on täpselt selline, nagu Väätsal neid alati peetud on," rõõmustas peoperemees.