Pitka matkale registreerimine lõpeb täna

Kui seni on rahvamatk alguse saanud Jalgsema külast Pitka sünnikodust ning lõppenud Peetris, siis seekord on start ja finiš Järva-Jaani kultuurimaja ees. Matk kulgeb Jalgsema külla ning sealt teist kaudu Järva-Jaani tagasi. Kogu teekonna pikkus on 15 kilomeetrit. Seni on Pitka matka pikkus olnud 21 kilomeetrit.