Dmitri Kotjuh avab Türil sõjafotode näituse

Ukrainas pilditamine pole Kotjuhi jaoks olnud lihtsalt kui üks töö, vaid kõik toimuv on ka tema enda isiklik tragöödia. "Minu juured on Ukrainas, Tšernihivi oblastis. Seal elavad minu sugulased. Kohad, kus ma käisin vaid mõni aasta tagasi, on nüüd purustatud. See näitus on kokkuvõte viimase aasta jooksul enim aega võtnud, samas vaimujõudu ja füüsilist vastupidavust kasvatanud kogemusest", rääkis fotograaf.

Näitust ajendas tegema inimeste tagasiside. "Inimeste tagasiside on sageli olulisem, kui arvatakse. Minu fotosid on kasutatud mitmetes rahvusvahelistes meediaväljaannetes, need on olnud näitustel Inglismaal ja Austrias. Oli aeg teha midagi ka Eestis. Lisaks erinevatele paikadele kajastavad pildid ka sõja teisi tahke. Sõda pole ainult rindejoon ja lahingud, vaid ka see, kuidas sõda mõjutab lihtsate inimeste elu nädalaid hiljem, kui lahingumüra on juba kaugemal," ütles Kotjuh.