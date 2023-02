Raamatukogu kutsub arutelule: mis teeb Türist kevadpealinna?

Kevade alguseni pole enam palju aega jäänud ning ukse ees on ka kevadpealinna sündmuste kavandamine.

"Et aidata meie kevadpealinna toimkonda sündmuste ja tegevuskava koostamisel, otsustasime kõigepealt korraldada raamatukogus dialoogiringi. Kutsume inimesi kaasa rääkima , mis teeb nende arvates Türist kevadpealinna, millised sündmused veel võiksid Türist luua kevadpealinna positiivse kuvandi," annab Türi raamatukogu teada. Otsitakse vastust ka küsimusele, kui palju üldse on alles viimase aja poliitilise olukorra valguses kevadpealinna mainest.

Türi raamatukokku on oodatud arutlema kõik, kelle jaoks on need küsimused tähtsad ning kes soovivad oma kodukohta senisest atraktiivsemaks muuta.