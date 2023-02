Wittensteini muuseum meelitas turiste tegevusrohke ajalooga

Ajakeskuse Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa ütles, et kaks päeva Riias Läti suurimal turismimessil möödus vägagi meeleolukalt ning loodetavasti ka tulemuslikult. "Kohtusime paljude tuttavate külastajatega, kes tõid välja seiga, et Paidest on kujunemas Eesti ajalugu tutvustav keskus ja seda klassikalisest vaatenurgast veidi teisel kujul," sõnas ta.

Hiiemaa sõnul on nad Riias Paide vaatamisväärsusi tutvustamas käinud juba üle kümne aasta ning seetõttu olidki nad paljudele juba tuttavad. "Nii mõnigi astus ligi ja ütles, et on Paides vallitornis käinud. Siis oligi hea pakkuda, et tulgu aga julgesti jälle, sest tegevusmuuseumis saab nüüd hoopis isemoodi tegevustega tutvust teha," lausus ta.