Kõik volikogud toetavad omavalitsusliidu tegevuse lõpetamist

Omavalitsusliidu üldkoosolek tegi eelmise aasta novembris varade tõhusamaks kasutuseks liikmetele ettepaneku koondada JOLi tegevus sihtasutuse Järvamaa alla. Eesmärk on, et praegu kahe arenguorganisatsiooni asemel jääks tegutsema üks maakonda arendav juriidiline isik, mis koondab endasse raha, tööjõu, kompetentsi ja muu sellise.

«Kui seni on arenguid Järvamaal vedanud kaks organisatsiooni, JOL ja sihtasutus Järvamaa, siis pean oluliseks minna edasi ühe veduriga. See muudab maakondliku koostöö arusaadavamaks kõigile,» on Järva vallavanema ja JOLi juhatuse esimehe Toomas Tammiku seisukoht.