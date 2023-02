Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva ja Türi vald ning Paide linn kavandavad omavalistusliidu tegevuse lõppu. Praegu on kõik kolm volikogu andnud nõusoleku ja oma esindajatele voli hääletada MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit (JOL) üldkoosolekul selle poolt.

* Paide linnavolikogu otsustas eelmise neljapäevasel istungil võtta vastu sotsiaalministeeriumi pakkumine sihtasutuse Koeru Hooldekeskus tegevuse ja vara ülevõtuks. Samasuguse otsuse on juba teinud Järva valla­volikogu.

* Euroopa Parlamendi liikme Jaak Madisoni valimisplakatid, mis üle-eelmisel nädalal Koeru üles pandi, on kaduma läinud. Et plakatid olid suured, soovib poliitik need tagasi saada ja pakub eduka vihje andjale tänutäheks sada eurot.