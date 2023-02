Järva maakonnast suunati taaskasutusse miljoneid pandipakendeid

„Järjekordne rekordiline tagastus on märk sellest, et majanduses toimuv ei mõjuta otseselt pandipakendite tagastamist. Oluline on hoopis tarbijate aina suurem teadlikkus ja vastutustunne. Seda on näha ka tagastatud pakendite hulgast ühe elaniku kohta, mis oli 2021. aastaga võrreldes 20 võrra suurem. Selles mõttes on õige öelda, et 320 miljonit tagastatud pandipakendit näitab Eesti inimeste stabiilselt kasvanud tarbimise taustal ka suurt hoolimist keskkonnast,“ ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.