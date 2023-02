Paides kihutati mudelautodega

Paide mudeliringi juhendaja ning võistluste korraldaja Tarmo Alt andis teada, et kokku oli rajal erinevates klassides võistlemas 54 autot. „Paide mudeliringi õpilase Randolf Alti kavandatud rajal oli kohal Eesti paremik,”kinnitas ta.

Raja ehituseks oli taas kasutada kogu E-Piim spordihalli suurus ja see andis Alti sõnul võimaluse pakkuda võistlejatele rahvusvahelise suurvõistluse mõõtudes rada. „Raja ettevalmistusega kulus kümneliikmelisel meeskonnal terve pikk tööpäev ja kokku panustasid Paide mudeliringi õpilased, nende vanemad ja teised vabatahtlikud abilised võistluste korraldusse üle 210 töötunni,” avaldas ta.

Tarmo Alt ütles, et Paide mudeliringil on plaan antud võistlus muuta rahvusvaheliseks. „Selleks on panustanud nii mudeliklubi kui ka paljud võistluste toetajad,” sõnas ta. „Eelmisel aastal tehti toetajate abiga üle 5000 eurone investeering raja elementidesse, sellel aastal paigutati koos toetajatega 1400 eurot võistlejatele oluliste autode hoolduskohtade loomisse.” (JT)