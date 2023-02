Järvamaal on ülekaalus väikeettevõtted

Ragne Krupenenkov on oma senise tegevuse kokku võtnud nii: "Kui ettevõtte asutasin, ei osanud ma oodata sellist menu oma toodetele. Eelmisel aastal mitmekordistasime oma käibe, olles ise alles selleks hetkeks, vähem kui kaks aastat tegutsenud. See andis nii jõudu kui teadmist, et inimestele, läheb meie ettevõtmine korda ja tuleb hakata edasi mõtlema, kuidas laiendada oma tootmist ning tõsta tootmisefektiivsust. Hetkel üritame hakkama saada olukorras, kus tootmine ei mahu enam senistesse ruumidesse ära. Vaja on rajada uus, suurem tootmishoone ja soetada juurde seadmeid, et hõlbustada tööd."