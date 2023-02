Järvamaa poliitikud kogesid valimisturneel superstaaridele kohast suhtumist

Sakala kirjutab, et lavale tulid kõik EKRE nimekirjas Järva- ja Viljandimaal riigikokku kandideerivad poliitikud. Kõige noorem neist on 24-aastane Türi vallavalitsuse liige Elar Niglas.

Ülle Raudla, kes oli just pikalt vestelnud Elar Niglasega, lausus, et Niglas oli talle Järva- ja Viljandimaal kandideerijate seast eriliselt silma jäänud, ta oli tema valimislubadused läbi lugenud ja tahtis talle nüüd nõu anda. "Ütlesin talle, et "Riigikogus seisad sa terve Eesti eest, mitte vaid Järva- ja Viljandimaa eest. Riigikogu liikmel peab olema suur ajumaht"."