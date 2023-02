Telia 3G-võrk jääb ajale jalgu

Nõnda jääb Järvamaal Telia 3G elueaks ligkaudu 18 aastat. Kuigi aja jooksul kasvatas 3G-võrk andmesidekiirust, on see nüüd ajale jalgu jäänud ega suuda konkureerida 4G- ja 5G-võrguga.

Mujal maailmas on sidefirmad sulgenud juba nii 2G- kui ka 3G-võrke. Telia teatas Eestis oma 3G-võrgu sulgemise plaanist juba eelmisel aastal. Tele2 ja Elisa on välja öelnud, et sulgevad samuti 3G-võrgu lähiaastatel. 3G-võrgu sulgemine võimaldab vabanevaid raadiosagedusi kasutama hakata uuemates, 4G- ja 5G-võrgus.