Sünnipäev nelja aasta tagant

Aasta teine kuu veebruar on tähtpäevi täis ja just sellele kuule on sattunud Eestile ka kõige olulisem päev – vabariigi sünnipäev. Veebruar on aga aasta lühim kuu ja üle nelja aasta liigaasta, mis tähendab, et siis on veebruaris 29 päeva. Mis omakorda tähendab, et sel kuupäeval sündinud saavad sünnipäevakülalisi kutsuda neljaastase vahega. Tänavu kutseid laiali saatma ei pea.