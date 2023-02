Pudenevad müürid ja lagunevad kirikutornid ootavad rahasüsti

Samast meetmest on raha küsitud veel Järva-Peetri kirikuaia kabeli katuse remondiks, mille tööd maksavad 11 491 eurot. 15 900 eurot kuluks Aruküla mõisa kabeli fassaadi ennistusele, Järva-Jaani kirikuaia piirdemüüri taastamiseks on arvestatud 23 700 eurot. Remonti vajavad ka Koigi mõisa pargis asuva aednikumaja piirdemüürid, mille korrastuse tarvis on muinsuskaitseametile esitatud taotlus 4700 eurole. Kõik eespool nimetatud projektid jäävad ootama oma aega, sest seekordsest rahaeraldusest need toetust ei saanud.