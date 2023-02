EKRE võib valimispäeval Reformierakonna troonilt tõugata

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valimunud küsitluse tulemused näitavad, et populaarseim erakond Eestis on püsivalt Reformierakond. Vahe Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) on kärisenud juba kümne protsendipunktini. Sama uuringu tulemused Järva- ja Viljandimaal näitavad, et Reformierakonnal siin sellist edumaad ei ole.