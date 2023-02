Paide Konsumi kliendid on märganud, et kaupluse keskväljaku poolses osas on alanud remont ning kohas, kus enne asusid ostukärud, on ette ehitatud seinad. Coop Järva juhatuse liige Tiiu Lunts ütles, et uuendused on ette võetud töötajatele ja ostjatele paremate tingimuste loomise eesmärgil.