Kuidas müütilise kuvandiga kirjanik-metsamees Soomaalt inimsööjad avastas

Tsivilisatsioonist puutumatul rahupaigal on aga sünge saladus. See on koht, kus elavad inimsööjate hõimu järeltulijad, kes on juba aastasadade eest leidnud endale pelgupaiga sealsete soode ja rabade keskel. Maagilis-realistlikule romaanile andis ainest rahvapärimus. Kriitika on leidnud, et "Kadunud hõim" kinnistab kirjaniku müütilise metsamehe kuvandit, muutes muinasjutulisuse realismiks.