Hindajateni jõudsid väärtuslikud jahitrofeed

Jahinõunik ja trofeede hindaja Anne Reitel ütles, et varasemalt on Järvamaa jahimehed olnud ühed rohkearvulisemad trofeede esitajad, kuid aasta aastalt on numbrid kahanemas. "39 trofeed ja neistki osad veel Raplamaa omad, on Järvamaa kohta harjumatult väike arv," märkis ta.