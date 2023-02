Tuisukuu õigustab oma nime: Reedel hakkab tuiskama

Öösel on pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu levib üle Eesti, tuiskab. Puhub edela- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul 12-18, puhanguti kuni 25 m/s, hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis läände ja loodesse. Ida-Eestis on kuni 4 kraadi külma, Lääne-Eestis kuni 3 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 6-10, puhanguti 14, hommikul kuni 17 m/s. Kohati sajab vähest lund, hommikul on tihedam lumesadu. Nähtavus on mõõdukas, sajus halb. Külma on 1 kuni 2 kraadi.