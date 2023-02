Kultuuritegijatele jagati tunnustust

«Käesolev tunnustus on minu tööaja jooksul esmakordne. Seda enam oli minu sees elevust. Võtsin abikaasa ühes ja nii me pidusündmusele läksime. Elevus kasvas, sest siis ma ju ei teadnud veel, kas olen laureaat või mitte. Laval olles, kui see kõik sai reaalsuseks, siis oli hetkeks pea tühi ja hinges tänutunne kõigi ja kõige ees. Ma ei ole oma tööd tunnustuse pärast teinud, aga meeldiv tunne on küll, kui minu tegemisi hinnatakse tunnustuse vääriliselt. Tunnen, et olen õigel teel, sain sellele kinnitust. Kui vahepeal kahtlesin sügavalt, siis kõik lilled ja õnnitlused on pannud mu meelt muutma,» lausus ta.