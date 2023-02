Türil kõlasid neidude lauluhääled

Laulu- ja tantsupeo Järvamaa koordinaator Eva Linno täpsustas, et Türile sõitsid kokku koorid Pärnu-ja Raplamaalt ning Järvamaalt ja Lääne-Virumaalt ja tegemist on esimese regionaalse eelprooviga. "Kokku on kuus koori 151 lauljaga," lisas ta. Kooride ette astusid dirigendid Külli Kiivet ja Ingrid Kõrvits. Klaveril saatis Kaur Pennert.