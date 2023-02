Väärika ajalooga maja kesklinnas vahetas omanikku

Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu ütles, et kuuldused endise majatarvete kaupluse hoone müügist vastavad tõele ning väärika ajalooga maja vahetas tõepoolest hiljuti omanikku. «Meil on selle üle hea meel. Leidsime ostja, kes oskab hoonet vääriliselt hinnata ja toimetab sellega heaperemehelikult edasi,» lausus ta.

Uibopuu rõhutas, et võimaliku ostja otsingutel pidas ühistu oluliseks, et juba Paide kaubatarvitajate ühisuse Iwa aegadest nende valduses olnud maja ei satuks mõne ärihai kätte, kellel poleks maja olemusest sooja ega külma. «Nüüd võin öelda, et minu süda on rahul,» sõnas ta.