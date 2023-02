E-Piim pälvis suure spordisõbra tiitli

E-Piima esitas tunnustusele Järvamaa spordiliit. Tegemist on Eesti ühe suurema juustu- ja võitootjaga Seda põhjusel, et E-Piim on Järvamaal toetanud sporti ja spordivõistluseid juba aastaid ning firma nime kannab ka Paide spordikeskus.

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et viimati uuenes reklaamleping E-Piimaga 2020. aastal ja see kehtib 2024. aastani. «Muidugi on see seotud spordihallile olulise rahalise toetusega. Selle suurust pole mul voli avalikustada,» ütles ta.

Peale iga-aastase rahatoe saab spordihall E-Piimalt võistluste tarvis auhindu. Petrovits märkis, et vastutasuks reklaamivad nad E-Piima nime nii palju kui võimalik. «Reklaamina mõjuvad juba ainuüksi suured valgustatud nimesildid hoonel, mis ei jää kellelegi märkamata,» lausus ta. «Nii tunneb spordihallis käija, et kohalik ettevõte hoolib inimestest ja nende tervislikust eluviisist.»

Tänuauhinnad – kunstnik Kalli Seina klaasskulptuuri – andsid ühiselt üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Piret Hartman ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

Kultuuriminister Piret Hartman tunnustas kõiki ettevõtteid ja inimesi, kes on panustanud Eesti sportlastesse ja sportlikku Eestisse. „Mul on hea meel liikumisaasta alguses tänada kõiki spordisõpru, kellest osad on juba aastaid toetanud Eesti spordiedu, olulisi spordisündmusi ning liikumisharrastuse edendamist. Erasektori ja ettevõtete toetus spordivaldkonda on väga kaalukas,“ rääkis ta.