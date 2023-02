Peokleitide ja karnevalikostüümide laenutus jõudis järvalastele lähemale

Fotostuudio perenaine Maarja Ilves ütles, et otsustas mõnda aeg tagasi, et tahab ellu midagi uut, millest ka tema kliendid rõõmu saaksid. "Nii ma siis olen alustamas kleitide ja kostüümide laenutamisega," täpsustas ta.

Idee just sellise asjaga tegeleda tekkis Ilvesel sellest, et lähiümbruses ei ole kleidi- ja kostüümi laenutust. "Samas on mu kliendid sageli küsinud, kas mul oleks võimalik neile fotosessiooniks laenutada kleiti või muid aksessuaare. Näiteks just rasedad või vastsündinute emad," rääkis ta.