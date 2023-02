Geoloogiateenistus otsib Roosna-Allikule maasoojuspuuraukude rajajat

Maasoojuspuuraukude baasil soojussüsteemi rajamise eesmärgiks on Roosna-Allikus kaugküttevõrgu baaskoormuse katmine süsinikneutraalse küttelahendusega. Tööd toimuvad vastavalt Roosna-Alliku soojuspuuraugu projektile ning hanke raames puuritakse viis maasoojuspuurauku, mis on vastavalt geoloogiateenistuse poolt kooskõlastatud projektile koostatud Balrock OÜ poolt. Puuraugud puuritakse vertikaalselt ja eeldatavaks sügavuseks on 500 meetrit.