Jalaekspert aitab vaevustest vabaneda

Mikk Tilk ütles, et hakkab edaspidi Paides käima kord kuus. «Millistel päevadel täpsemalt, selgub töö käigus, seetõttu ongi oluline OÜ Terviseabi kabinetti aegsasti oma soovist teada anda,» lausus ta.

Põhjust tulla on ennekõike neil, keda vaevavad mingid jala­probleemid. Tilk märkis, et liikumisel jalavalu ja ebamugavust kannatada pole kaugeltki normaalne. Kui nii on, tuleb abi otsida.