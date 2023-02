Paide taasavab lasteaedade basseinid

Tarbja lasteaed-kool alustas basseini avamise ettevalmistavaid töid kaks nädalat tagasi. Tänaseks on bassein vett täis, kuid lapsed pääsevad ujuma alles kõige varem reedel. "Basseini töösse saamine ei käi nii lihtsalt, et keerad kraani lahti ning lased vee sisse. See nõuab palju aega, sest esile võivad kerkida erinevad tehnilised probleemid, lisaks tuleb vesi soojaks saada ning võtta veeproovid," selgitas Margit Silluta. Et Tarbja lasteaed-kooli bassein töötab vaid kütteperioodi ajal, pole sel õppeaastal bassein veel väikesi ujujaid näinud. "Kuna teadsime, et detsembris lähevad basseinid kinni, ei hakanud me oma basseini nii lühikeseks ajaks avama, sest see on väga keeruline, kulukas ja pikk protsess," selgitas Silluta.