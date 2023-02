Paide kirjaniku raamat kandideerib Kultuurkapitali aastapreemiale

"Selline nominatsioon innustab ka edaspidi eesti keeles kirjutama. Olen kirjutanud luulet erinevates keeltes ja iga keel pakub erinevaid võimalusi enda väljendamiseks. On teemasid, millest on raske rääkida oma emakeeles, samuti tunnen, et väga isiklikke asju on parem väljendada eesti keeles," rääkis luuletaja. Igor Kotjuhile oli luulekogumik esimene tõsine katse kirjutada eesti keeles.