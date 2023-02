Tänasel sõbrapäeval võis Paide linna tänavatel märgata jänesekostüümis tegelasi kommi jagamas. Lisaks sellele külastasid nad erinevaid asutusi. Kui võiks eeldada, et tegemist on valimiskampaaniaga, siis nii see polnud - valged jänesed olid Sookure lasteaia töötajad, kes käisid linlastele üllatust tegemas.