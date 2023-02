Politsei- ja piirivalveamet: sõbrapildi tegemiseks on ka odavamaid viise

"Sõpradega ühiste mälestuste jäädvustamine on tore. Isegi, kui sõbraks on neljarattaline masin. Sellegipoolest on sõbrapildi tegemiseks palju paremaid, ohutumaid ja odavamaid viise, kui sõita suurel kiirusel kiiruskaamerasse, et saada endast sõbraga mustvalge foto ja kopsakas trahviteade," edastab PPA oma sotsiaalmeedia lehel. .