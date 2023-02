Selveri heategu jõudis sünnitusosakonda

Paide Selver andis Järvamaa haigla sünnitusosakonnale sõbrapäeval üle kampaaniaga "Koos on kergem" kogutud raha.

Paide Selver on Järvamaa haiglale olnud läbi aegade hea toetaja ja sõber. Nii sobiski hästi just sõbrapäeval üle anda iga-aastane kampaaniaga "Koos on kergem" kogutud raha, msi läks seekord sünnitusosakonnale.