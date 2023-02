Tantsuetendus rändas läbi kooliaastate

Hillar Hanssoo põhikooli huvijuht Diana Väli-Kurnikov ütles, et etenduse idee sündis mõeldes ühele nende kooli õpetajale, kes on ise selle kooli lõpetanud. "Kujutasin ette millise pilguga ta nüüd koolielu vaatab, milliseid tundeid võib ta tunda ja milliseid seoseid ta oma kooliajaga loob," rääkis ta. "Olgu öeldud, et selliseid õpetajaid, kes on selle kooli ise kunagi lõpetanud, on meil tegelikult mitmeid."