Paide noortekeskus leidis pika otsimise peale taas juhi

Paide avatud noortekeskus jätkab märtsist tegevust taas juhataja käe all. Seni, kuni uus juht on ametisse asunud, täidab kohuseid noorsootöötaja Kaili Lott, kes on noortekeskuse juhti asendanud alates eelmise aasta augustist. Uuele juhatajale noortekeskuse maja võõras pole.