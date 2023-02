Türi Burger avas uues kohas uksed

Türi Burgeri turundusjuht Ele Puidet ütles, et söögikoht oli kolimiseks suletud ainult nädala, kuid juba jõudsid inimesed küsida, miks vanas kohas on aknad pimedad ja hamburgereid osta ei saa. «Palusime neil siis kannatust varuda ja tulla sõbrapäeval uude kohta,» sõnas ta.

Ägeda sisekujunduse eest on Türi Burgeri töötajad tänulikud Ege Klemmerile, kes püüdis kohviku kujundada võimalikult noortepärase. Puidet ütles, et fotod raamide sisse tegi ta ise ning nende mõte oli tuua kohvikusse eelmise koha hõngu. «Sellega näitame, et koht on küll uus, aga teenus ja hamburgerid on ikka needsamad,» ütles ta.